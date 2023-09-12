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Состоялось очередное заседание Экономического совета

Состоялось очередное заседание Экономического совета Под руководством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета.
Внутренняя политика
12 сентября 2023 г. 19:30
Состоялось очередное заседание Экономического совета

12 сентября состоялось очередное заседание Экономического совета.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета Министров, на заседании, проведенном под руководством премьер-министра Али Асадова, подробно обсуждались прогнозные показатели сводного и государственного бюджетов на 2024 год и последующие три года, подготовленных на основе приоритетов и целей, намеченных президентом Азербайджана на 2024 год и среднесрочный период, основные версии, использованные в бюджетных прогнозах, показатели целей по параметрам бюджетного порядка, бюджетная политика в 2024-2027 годах, приоритеты национальных расходов, финансирование Программы Великого возвращения, параметры Рамок среднесрочных расходов, прогнозы социально-экономического развития по среднесрочному периоду и другие текущие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Самира Шарифова и министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.

По итогам заседания подведомственным структурам были даны соответствующие поручения, связанные с передачей Кабинету Министров всех документов и сведений, входящих в бюджетный пакет на 2024 год для представления президенту Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAli Asadov chairs meeting of Economic Council of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фотоİqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

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