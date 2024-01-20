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Состоялось расширенное заседание Центрального избирательного штаба ПЕА

Состоялось расширенное заседание Центрального избирательного штаба ПЕА 20 января состоялось очередное расширенное заседание Центрального избирательного штаба партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).
Внутренняя политика
20 января 2024 г. 15:49
Состоялось расширенное заседание Центрального избирательного штаба ПЕА

20 января состоялось очередное расширенное заседание Центрального избирательного штаба партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, на заседании также присутствовали председатели местных избирательных штабов ПЕА.

Было отмечено, что в связи с внеочередными президентскими выборами, назначенными на 7 февраля, 15 января стартовал этап предвыборной агитации. Подчеркнуто, что предвыборная агитационная кампания Ильхама Гейдара оглы Алиева, чья кандидатура выдвинута ПЕА под лозунгом “Победивший лидер победившей нации!" успешно и организованно продолжается.

И в рамках кампании во всех регионах республики, в том числе на освобожденных от оккупации территориях, в соответствии с избирательным законодательством проводится ряд мероприятий. Также представители партии "Ени Азербайджан " проводят встречи с избирателями, в частности с семьями шехидов, ветеранами и участниками войны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYAP Mərkəzi Seçki Qərargahının növbəti genişləndirilmiş iclası keçirilib

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