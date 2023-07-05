Состоялась торжественная церемония, посвященная очередному выпуску Академии СГБ имени Гейдара Алиева

В Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности (СГБ) состоялось торжественное мероприятие, посвященное очередному выпуску выпускников. В мероприятии приняли участие начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев, руководящие сотруд

Сегодня состоялась торжественная церемония, посвященная очередному выпуску Академии Службы государственной безопасности (СГБ) имени Гейдара Алиева. В мероприятии приняли участие начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев, руководящие сотрудники службы, ветераны органов безопасности, профессорско-преподавательский состав академии и родители выпускников.

Как сообщили Report в пресс-службе СГБ, в знак глубокого уважения к памяти почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, к его памятнику, установленному в Академии, были возложены букеты цветов.

На церемонии почтили минутой молчания память шехидов, погибших за территориальную целостность и независимость Азербайджанской Республики, затем выпускникам были вручены дипломы.

Выступивший на мероприятии начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев поприветствовал персонал Академии, выпускников и их родителей и поздравил молодых офицеров с успешным завершением учебы.

Другие выступившие на мероприятии выразили благодарность президенту страны господину Ильхаму Алиеву и руководству СГБ за условия, созданные в Академии для курсантов.

В конце была сделана памятная фотография.