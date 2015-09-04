​Состоялось назначение на пост первого заместителя главы Исполнительной власти Джалилабадского района

Начальник отдела образования освобожден от занимаемой должности

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти (ИВ) Джалилабадского района состоялось новое кадровое назначение. Об этом сообщили из ИВ в ответ на запрос Report.

По информации, Видади Довлятов назначен на пост первого заместителя главы Исполнительной власти Джалилабадского района.

До этого назначения В.Довлятов занимал должность начальника отдела образования Джалилабадского района.

"Сейчас место начальника отдела образования вакантно", - сообщили в ИВ.

Отметим, что первый заместитель главы ИВ Джалилабадского района Асиф Азизов в прошлом месяце был освобожден от занимаемой должности.