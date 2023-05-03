О нас

Состоялось мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева

Состоялось мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева Есть очень важный фактор, который нас объединяет - благодаря огромному вниманию и заботе великого лидера большинству из нас выпала честь получить высшее образование за пределами Азербайджана. И сегодня мы с большой гордостью говорим, что мы - выпускники ш
Внутренняя политика
3 мая 2023 г. 00:49
Состоялось мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева

Есть очень важный фактор, который нас объединяет - благодаря огромному вниманию и заботе великого лидера большинству из нас выпала честь получить высшее образование за пределами Азербайджана. И сегодня мы с большой гордостью говорим, что мы - выпускники школы Гейдара Алиева, его кадры.

Как передает Report, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на Форуме специалистов, получивших образование за пределами Азербайджана, который был посвящен 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По словам главы правительства, выдающиеся политические и государственные деятели, дипломаты относились к Гейдару Алиеву с большим уважением и почтением.

А.Асадов напомнил, что в рамках "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах" более 3500 молодых людей получили стипендии для обучения за рубежом и были направлены в более чем 350 самых престижных высших учебных заведений 32 стран мира. В целом на эти цели было израсходовано 200 млн манатов.

Подробнее - в сюжете Baku TV:

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоUlu Öndərin 100 illiyi münasibətilə tədbir keçirilib

Экслюзивные новости

Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
1 мая 2023 г. 16:06
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
1 мая 2023 г. 12:59
Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира
Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира
1 мая 2023 г. 12:41
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 11:09
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
28 апреля 2023 г. 14:09
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi