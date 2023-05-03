Состоялось мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева

Есть очень важный фактор, который нас объединяет - благодаря огромному вниманию и заботе великого лидера большинству из нас выпала честь получить высшее образование за пределами Азербайджана. И сегодня мы с большой гордостью говорим, что мы - выпускники ш

Есть очень важный фактор, который нас объединяет - благодаря огромному вниманию и заботе великого лидера большинству из нас выпала честь получить высшее образование за пределами Азербайджана. И сегодня мы с большой гордостью говорим, что мы - выпускники школы Гейдара Алиева, его кадры.

Как передает Report , об этом сказал премьер-министр Али Асадов на Форуме специалистов, получивших образование за пределами Азербайджана, который был посвящен 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По словам главы правительства, выдающиеся политические и государственные деятели, дипломаты относились к Гейдару Алиеву с большим уважением и почтением.

А.Асадов напомнил, что в рамках "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах" более 3500 молодых людей получили стипендии для обучения за рубежом и были направлены в более чем 350 самых престижных высших учебных заведений 32 стран мира. В целом на эти цели было израсходовано 200 млн манатов.

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