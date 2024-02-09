Состоялось мероприятие, посвященное 100-летию образования НАР

9 февраля состоялось мероприятие, посвященное 100-летию образования Нахчыванской Автономной Республики.

9 февраля состоялось мероприятие, посвященное 100-летию образования Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в мероприятии приняли участие полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов, премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Мамедов, а также другие официальные лица и представители общественности.

На мероприятии были представлены веб-сайт, почтовые марки, постеры, подготовленные министерством цифрового развития и транспорта НАР в связи со 100-летием Нахчыванской Автономной Республики.

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный 100-летию образования автономной республики, и фильм “Ulu torpaq, Ulu Öndər”, подготовленный нахчыванским телеканалом.