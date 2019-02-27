Лейла Алиева приняла участие на мероприятии "Ночь боли" в рамках кампании "Справедливость к Ходжалы!"

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 26 февраля в Бакинском конгресс-центре состоялось мероприятие «Ночь боли», посвященное 27-й годовщине Ходжалинской трагедии. Мероприятие было организовано Фондом молодежи Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!», приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

В мероприятии также участвовали заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Юсуф Мамедалиев, депутаты, представители молодежных организаций.

Сначала была почтена память жертв трагедии.

Выступивший на мероприятии исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров отметил, что за последние два века наш народ неоднократно подвергался геноциду со стороны армянских националистов. Последняя страшная трагедия была совершена в Ходжалы. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские агрессоры учинили в азербайджанском городе Ходжалы немыслимый в истории человечества по жестокости геноцид. В ту ночь армянские вооруженные формирования при помощи 366-го мотострелкового полка бывшего СССР напали на город Ходжалы с четырех сторон. В результате этого геноцида против мирного населения за одну ночь с особой жестокостью были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков – всего 613 человек.

Было особо подчеркнуто, что Азербайджанское государство предпринимает все необходимые шаги по доведению до мира правды о Ходжалинском геноциде, совершенном не только против нашего народа, но и являющемся преступлением против человечности, а также для признания этой трагедии как акта геноцида против нашего народа.

Целенаправленная деятельность в этой сфере началась после возвращения к политической власти в Азербайджане общенационального лидера Гейдара Алиева. По инициативе великого лидера была дана политико-правовая оценка Ходжалинскому геноциду. Международная кампания «Справедливость к Ходжалы!», начатая в 2008 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, сыграла важную роль в признании геноцида. Работа в этом направлении последовательно продолжается, масштаб работ, проводимых в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!», расширяется год от года.

Заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов отметил, что Ходжалинская трагедия является неизгладимой кровавой страницей нашей истории. Он сказал, что 27 лет назад в Ходжалы была учинена немыслимая по жестокости кровавая резня против наших мирных соотечественников. Сотни наших соотечественников были беспощадно убиты вооруженными силами Армении. Отметив успешный результат системной работы по доведению до международной общественности правды о геноциде, Фуад Гусейнов сказал, что важно объединение усилий в этой сфере.

Живые свидетели Ходжалинской трагедии Асад Фараджев и Валех Гусейнов рассказали участникам мероприятия об ужасах геноцида.

На мероприятии состоялась презентация документально-художественного романа «Боль», совместно созданного известным израильским экспертом по международным отношениям Арье Гутом и его отцом, писателем Эмиром Гутом, повествующего о Ходжалинском геноциде, совершенном армянами против азербайджанцев.

Говоря о причинах создания произведения, соавтор романа Арье Гут отметил, что главная цель заключается в предоставлении международной общественности подробной информации об оккупации Нагорного Карабаха вооруженными силами Армении и Ходжалинском геноциде, являющемся одной из самых страшных этнических чисток прошлого века. Отметив, что роман основан на реальных событиях, на фактах, рассказанных свидетелями Ходжалинского геноцида, он довел до внимания, что в книге выражен призыв к выявлению зверств и других преступлений, совершенных армянами против азербайджанцев, и наказанию виновников.

В романе «Боль» подробно описана трагедия ХХ столетия – Ходжалинский геноцид. Авторы на основе показаний живых свидетелей, выживших в массовой резне в Ходжалы жителей, с болью в сердце раскрыли и показали подлинное лицо «многострадального» армянского народа, скорбь и трагедию азербайджанского народа. В произведении описана история любви двух молодых людей – Полада и Рои, принадлежащих к различным религиям и национальностям, выросшим в различной среде, встретившимся по воле судьбы в прекрасном городе Баку. В книги говорится о том, что Роя, еще будучи ребенком, стала свидетелем беспощадного геноцида, совершенного армянскими палачами против мирных жителей азербайджанского города Ходжалы. Она пережила все потери и ужасы войны, в которую насильно был вовлечен ее народ. Повзрослев, Роя решает помочь оставшимся в живых после геноцида соотечественникам в поиске пропавших без вести родных и близких. Всеми силами она пытается донести до мировой общественности правду о Ходжалинском геноциде.

В заключение был показан фильм, повествующий о трагедии Ходжалы.

В фойе Бакинского конгресс-центра была открыта выставка художественных произведений о геноциде.