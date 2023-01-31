МЧС провел мероприятие на тему ”Общенациональный лидер Гейдар Алиев и молодежь Азербайджана"

18:01

В связи со 2 февраля – Днем молодежи при организации профсоюза работников МЧС состоялось мероприятие на тему “Общенациональный лидер Гейдар Алиев и молодежь Азербайджана”.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В мероприятии приняли участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзаев, заместитель председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана Джаваншир Алхасов, начальник Государственной противопожарной службы МЧС генерал-майор внутренней службы Физули Асадов, председатель профсоюза работников МЧС Мехман Исмаилов и группа сотрудников министерства.

Участники мероприятия почтили память великого лидера, возложили букеты цветов к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева.

В своем выступлении замминистра Э.Мирзоев сказал, что основа успешной молодежной политики в нашей республике была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и отметил, что государство всегда уделяет особое внимание и заботу молодежи.

Э.Мирзоев добавил, что прогрессивная государственная молодежная политика в настоящее время успешно продолжается президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Отметив, что благодаря дальновидной и мудрой политике Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева выросла армия молодых людей-патриотов, которая еще раз показала себя в 44-дневной войне, завершившейся Великой победой, заместитель министра сказал, что в Отечественной войне личный состав МЧС с честью выполнял возложенные на него задачи.

Затем заместитель министра поздравил участников мероприятия с Днем молодежи от имени министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова и пожелал им успехов.

На мероприятии по случаю 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева 100 молодых сотрудников министерства, особо отличившихся при исполнении служебных обязанностей, были награждены почетными грамотами и ценными подарками от профсоюза работников МЧС.