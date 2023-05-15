Состоялось 13-е заседание азербайджано-белорусской межправкомиссии

Под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Али Ахмедова и его белорусского коллеги Игоря Петришенко состоялось 13-е заседание азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Али Ахмедова и его белорусского коллеги Игоря Петришенко состоялось 13-е заседание азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В ходе заседания было отмечено, что нынешний товарооборот между странами не в полной мере отражает экономический потенциал двух стран, и что взаимовыгодное сотрудничество может быть расширено.

Было отмечено, что Азербайджан заинтересован в углублении сотрудничества с Беларусью в агропромышленной сфере.

Также были обсуждены перспективы углубления сотрудничества в сферах химической промышленности, возобновляемой энергии, транспортной, логистической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной и др. сферах.

В рамках заседания было принято решение о проведении следующего заседания межправительственной комиссии в Беларуси.

По итогам заседания между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством молодежи и спорта Азербайджана была подписана программа о сотрудничестве в области физической культуры и спорта на 2023-2025 годы.