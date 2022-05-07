Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Бразилии

В столице Бразилии Бразилиа состоялся очередной (третий) раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерство внешних связей Бразилии.

В столице Бразилии Бразилиа состоялся очередной (третий) раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерство внешних связей Бразилии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе консультаций было обсуждено текущее состояние двусторонних отношений, а также расширение взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Стороны обменялись мнениями о развитии перспектив партнерства в рамках региональных и международных организаций.

В рамках визита в Бразилию заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов провел встречи с советником президента Бразилии по вопросам внешней политики Филипе Мартинсом, заместителем министра сельского хозяйства Маджио Эли Алмейдой Леандро и членами межпарламентской группы дружбы Бразилия-Азербайджан.

В рамках проведенных встреч были обсуждены перспективы двусторонних отношений, расширение экономического сотрудничества, важность межпарламентских связей, подчеркнута значимость расширения межгосударственных контактов.