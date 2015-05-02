​Состоялись похороны Вафы Гулузаде

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Бывший государственный советник по внешней политике, признанный политолог Вафа Гулузаде предан земле на Ясамальском кладбище в Баку.

Как сообщает Report В.Гулузаде похоронен рядом со своим 36-летним сыном Мурадом Гулузаде, который скончался 5 лет назад.

На церемонии похорон приняли участие родные и близкие покойного, политики и представители интеллигенции.

Напомним, что В.Гулузаде скончался 1 мая в возрасте 75 лет.

Он родился 21 декабря 1940 г. в Баку. В 1958 году, окончив школу № 23, поступил на факультет востоковедения Азербайджанского государственного университета и завершил учебу в 1963 году. 2 года вел передачи на арабском языке на азербайджанском радио.

В 1962-1964 годах продолжил образование в Институте востоковедения Академии Наук СССР. Успешно защитив диссертацию, получил звание кандидата филологических наук.

С 1970 года начал работать в качестве атташе при посольстве СССР в Египте. Был участником встречи президента Египта Анвара Садата с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко.

В 1973 году В.Гулузаде вернулся на родину и начал работу в ЦК Компартии Азербайджана.

Далее В.Гулузаде был направлен в посольство СССР в Алжире в качестве советника.

В 1990 году он вернулся в Азербайджан, где работал советником по внешнеполитическим вопросам Азербайджанской Республики. До своей отставки в 1999 году был членом Совета Безопасности Азербайджанской Республики.