Состоялись очередные тренинги Института права и прав человека с коллегией адвокатов

Продолжается обучение в рамках совместного сотрудничества коллегии адвокатов Азербайджанской Республики и Института права и прав человека публичного юридического лица.
Об этом
Было отмечено, что 12 сентября текущего года в Олимпийском спортивном комплексе, расположенном в городе Ширван, и 14 сентября в Luxe Hotel на территории города Лянкяран прошли тренинги по статье 6 Европейской конвенции о правах человека (право на справедливое судебное разбирательство) для членов коллегии адвокатов, сотрудников прокуратуры, органов юстиции и судей.
Тренинги по статье 6 Европейской конвенции о правах человека проводились экспертами Института права и прав человека в очной форме.
Всего в полудневных тренингах приняли участие 15 адвокатов.
В завершении участникам тренинга были вручены сертификаты.