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Состоялись очередные тренинги Института права и прав человека с коллегией адвокатов

Состоялись очередные тренинги Института права и прав человека с коллегией адвокатов Продолжается обучение в рамках совместного сотрудничества коллегии адвокатов Азербайджанской Республики и Института права и прав человека публичного юридического лица.
Внутренняя политика
15 сентября 2023 г. 23:55
Состоялись очередные тренинги Института права и прав человека с коллегией адвокатов

Продолжается обучение в рамках совместного сотрудничества коллегии адвокатов Азербайджанской Республики и Института права и прав человека публичного юридического лица.

Об этом Report сообщили в пресс-службе коллегии.

Было отмечено, что 12 сентября текущего года в Олимпийском спортивном комплексе, расположенном в городе Ширван, и 14 сентября в Luxe Hotel на территории города Лянкяран прошли тренинги по статье 6 Европейской конвенции о правах человека (право на справедливое судебное разбирательство) для членов коллегии адвокатов, сотрудников прокуратуры, органов юстиции и судей.

Тренинги по статье 6 Европейской конвенции о правах человека проводились экспертами Института права и прав человека в очной форме.

Всего в полудневных тренингах приняли участие 15 адвокатов.

В завершении участникам тренинга были вручены сертификаты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVəkillər Kollegiyası ilə Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun növbəti təlimləri keçirilib

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