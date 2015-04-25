Состоялась встреча президентов Азербайджана и Франции

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ 25 апреля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Французской Республики Франсуа Олланда. Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Французской Республики Франсуа Олланда.

Было сделано совместное фото глав государств.



В ходе встречи было выражено удовлетворение нынешним состоянием двусторонних отношений, отмечено динамичное развитие связей двух стран.

Подчеркнуто, что взаимные визиты глав государств за последние годы дали толчок дальнейшему развитию двусторонних отношений. Также была отмечена заинтересованность сторон в дальнейшем расширении связей и наличие больших возможностей для этого.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о последней ситуации в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удовлетворение активностью, которую проявляет президент Франции Франсуа Олланд в направлении урегулирования конфликта.

В ходе встречи были обсуждены региональные, международные и другие представляющие взаимный интерес вопросы.