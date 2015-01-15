​Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Турции

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня по окончании церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана один на один.

Как сообщает Report со ссылкой на AzərTAc, на встрече было подчеркнуто, что двусторонние дружественные и братские отношения между Турцией и Азербайджаном успешно развиваются в политической, экономической, энергетической и других сферах. Было особо отмечено значение глобальных проектов, совместно осуществляемых нашими странами в энергетической и транспортной сферах. В ходе беседы речь шла о значении организации Турцией очередного саммита "Большой 20-ки".

Президент Ильхам Алиев выразил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану признательность за приглашение на это мероприятие, данное приглашение было расценено как свидетельство дружественных отношений между Азербайджаном и Турцией.

На встрече была отмечена важность справедливого урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана. Главы государств выразили уверенность в том, что отношения между Азербайджаном и Турцией будут и впредь развиваться.