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    Состоялась торжественная церемония по случаю добычи в Азербайджане 2 млрд тонн нефти, в церемонии принял участие президент Ильхам Алиев - ОБНОВЛЕНО

    Глава государства выступил на церемонии

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Глава государства выступил на церемонии с речью.

    Затем выступили президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, начальник основания номер 10 Нефтегазодобывающего управления "28 Мая" Гадим Алиев, региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, студентка первого курса Бакинской высшей школы нефти Махира Асадова, первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде.

    Распоряжением президента Ильхама Алиева Хошбахт Юсифзаде за многолетнюю плодотворную деятельность в области нефтяной промышленности Азербайджанской Республики был награжден орденом "Эмек" 1-й степени.

    Глава государства вручил орден Хошбахту Юсифзаде.

    В заключение был показан видеоролик, посвященный истории нефтяной промышленности Азербайджана.

    ***10:19

    8 ноября в Баку, в Центре Гейдара Алиева проходит торжественная церемония по случаю добычи двух миллиардов тонн нефти.

    Как сообщает Report, в церемонии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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