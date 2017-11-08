Состоялась торжественная церемония по случаю добычи в Азербайджане 2 млрд тонн нефти, в церемонии принял участие президент Ильхам Алиев - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Глава государства выступил на церемонии с речью.

Затем выступили президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, начальник основания номер 10 Нефтегазодобывающего управления "28 Мая" Гадим Алиев, региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, студентка первого курса Бакинской высшей школы нефти Махира Асадова, первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде.

Распоряжением президента Ильхама Алиева Хошбахт Юсифзаде за многолетнюю плодотворную деятельность в области нефтяной промышленности Азербайджанской Республики был награжден орденом "Эмек" 1-й степени.

Глава государства вручил орден Хошбахту Юсифзаде.

В заключение был показан видеоролик, посвященный истории нефтяной промышленности Азербайджана.

***10:19

8 ноября в Баку, в Центре Гейдара Алиева проходит торжественная церемония по случаю добычи двух миллиардов тонн нефти.

Как сообщает Report, в церемонии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.