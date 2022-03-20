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Состоялась презентация современной изолированной кабельной линии в Суговушан

Состоялась презентация современной изолированной кабельной линии в Суговушан Состоялась презентация защищенной от сторонних воздействий современной 35-киловольтной изолированной кабельной линии с более низкими эксплуатационными расходами, впервые в Азербайджане проложенной ОАО «Азеришыг» в поселок Суговушан Тертерского района.
Внутренняя политика
20 марта 2022 г. 16:40
Состоялась презентация современной изолированной кабельной линии в Суговушан

Состоялась презентация защищенной от сторонних воздействий современной 35-киловольтной изолированной кабельной линии с более низкими эксплуатационными расходами, впервые в Азербайджане проложенной ОАО «Азеришыг» в поселок Суговушан Тертерского района.

Как передает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в презентации.

Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов проинформировал главу государства и первую леди о проекте.

Было отмечено, что основанные на современных технологиях 35-киловольтные изолированные и защищенные кабельные линии электропередачи, впервые примененные ОАО «Азеришыг» в нашей стране, более рентабельны по сравнению с воздушными линиями и являются выгодным в техническом отношении инновационным решением для обеспечения бесперебойной работы сетей. Используемая в энергоснабжении поселка Суговушан 35-киловольтная кабельная линия является одним из основных элементов для создания современной сети. Охранная зона изолированных 35-киловольтных линий нового типа составляет 3-6 метра, что до 6-10 раз меньше по сравнению с существующими линиями. В то время, как потери в действующих проводах составляют 9-12 процентов, в изоляционных кабелях современного типа потери не превышают 3,5 – 4 процентов. Кроме того, расходы на содержание сетей сокращаются со 100 до 30 процентов, а ежегодные расходы товаров и материалов - со 100 до 25 процентов. Количество и сроки аварийных отключений в изолированных кабелях почти на 60 процентов меньше, чем в действующих проводных линиях.

Президент Ильхам Алиев: Вообще, в будущем надо по всей стране перейти на эту систему.

Вугар Ахмедов: Господин Президент, Вы уже дали поручение. Мы в Баку работаем над этим.

Было подчеркнуто, что с применением новых кабельных линий в разы возрастает безопасность находящихся непосредственно под высоковольтными линиями или вблизи их населенных пунктов и посевных площадей. Кроме того, обеспечивается безопасность деятельности людей, устраняется воздействие природных явлений на линии электропередачи. Использование изолированных кабельных линий нового типа позволяет в целом приблизить показатели устойчивости, надежности и эффективности энергосистемы страны к международным стандартам. Кроме того, возможность прокладки кабельных линий данного типа в любой среде, в том числе под землей, под водой и по воздуху, облегчая эксплуатацию 35/0,4-киловольтных инновационных распределительных сетей, установленных на освобожденных от оккупации территориях, также в полной мере обеспечит их бесперебойную деятельность.

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Версия на английском языке ФотоPresentation of modern insulated & protected cable line held in Sugovushan settlement
Версия на азербайджанском языке ФотоSuqovuşan qəsəbəsinə çəkilmiş müasir izolyasiyalı və mühafizəli kabel xəttinin təqdimatı olub

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