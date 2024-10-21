Состоялась презентация Азербайджанской платформы мозговых центров

10:27

Состоялась презентация Азербайджанской платформы мозговых центров и ее интернет-портала.

Как сообщает Report, в рамках презентации состоялась сессия на тему "Мозговые центры в Азербайджане, стоящие перед ними вопросы и роль платформы мозговых центров".

В мероприятии приняли участие заведующий сектором Администрации Президента Фуад Ахундов, председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, директор Центра стратегических и международных исследований Эльдар Намазов, депутат, председатель Центра социальных исследований Захид Орудж, депутат, проректор Университета ADA и директор Института развития и дипломатии (IDD) Фариз Исмаилзаде, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов и директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

Цель создания платформы - стимулирование деятельности мозговых центров, а также взаимодействие между государственными органами и мозговыми центрами.