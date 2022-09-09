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Состоялась презентация мобильной версии приложения E-qanun

Состоялась презентация мобильной версии приложения E-qanun Состоялась презентация мобильной версии национальной законодательной базы E-qanun.
Внутренняя политика
9 сентября 2022 г. 11:50
Состоялась презентация мобильной версии приложения E-qanun

Состоялась презентация мобильной версии национальной законодательной базы E-qanun.

Как сообщает Report, в электронной базе наряду с текстами актов, входящих в систему законодательства республики, размещены решения Верховного суда, Европейского суда по правам человека, Тарифного совета, а также некоторые решения Совета Безопасности ООН.

Выступая на презентации, начальник управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Айнур Сабитова отметила, что новое мобильное приложение e-qanun.az включает в себя все функции сайта, а также имеет дополнительные функции.

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Версия на азербайджанском языке "E-qanun" mobil tətbiq versiyasının təqdimatı keçirilib

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