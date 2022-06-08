Состоялась презентация книги "История Азербайджанской Республики (1991-2021)"

В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация двухтомника "История Азербайджанской Республики (1991-2021)", изданного Бакинским государственным университетом (БГУ).

В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация двухтомника "История Азербайджанской Республики (1991-2021)", изданного Бакинским государственным университетом (БГУ).

Как сообщает Report, на презентации присутствовали ректор БГУ Эльчин Бабаев, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, омбудсмен Сабина Алиева, председатели парламентских комитетов Милли Меджлиса, депутаты и общественные деятели.

Ректор БГУ, руководитель проекта Эльчин Бабаев отметил, что издание книги после победы является очень значимым событием и предметом гордости:

"Издание книги "История Азербайджанской Республики" является важным шагом для полного и детального отражения последних 30 лет истории Азербайджана, пути нашего государства и народа к независимости и свободе, беспрецедентного прогресса и развития в современную эпоху, особенно Карабахской победы и ее политических последствий".

Заместитель министра образования Фирудин Гурбанов сказал, что книга написана в высоком морально-патриотичном духе: "Мы уделим особое внимание изучению этой книги в учебных заведениях".

Омбудсмен Сабина Алиева отметила, что в книге упоминаются исторические факты: "Впервые на Востоке смертная казнь была отменена в Азербайджане. Этот факт детально анализируется в книге со ссылкой на первоисточники".