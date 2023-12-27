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Состоялась презентация книги "Гейдар Алиев. История 100 фактов"

Состоялась презентация книги "Гейдар Алиев. История 100 фактов" 27 декабря в Бакинском книжном центре cостоялась презентация книги "Гейдар Алиев. История 100 фактов".
Внутренняя политика
27 декабря 2023 г. 20:40
Состоялась презентация книги Гейдар Алиев. История 100 фактов

27 декабря в Бакинском книжном центре cостоялась презентация книги "Гейдар Алиев. История 100 фактов".

Как сообщает Report, в книге собрано 100 интересных фактов о работе, осуществленной общенациональным лидером за период его руководства Азербайджаном, и в те годы, когда он был первым заместителем председателя Совета министров СССР и председателем Верховного меджлиса Нахчывана.

Выступивший на презентации первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли подчеркнул, что политическое наследие великого лидера всегда является богатым источником для научных исследований. Он отметил, что инициативы по пропаганде фактов о неоценимых заслугах общенационального лидера в истории Азербайджана заслуживают похвалы и восхищения.

Депутат Милли Меджлиса, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сообщил, что книги, отражающие деятельность общенационального лидера, вызывают большой интерес в обществе. Председатель комитета сообщил, что факты, приведенные в книге, отражают важные моменты многогранной деятельности великого лидера.

Научный редактор книги, доктор философии по истории Яхья Бабанлы дал подробную информацию о содержании и структуре издания. Было отмечено, что в книге "Гейдар Алиев. История 100 фактов" собраны 100 важных исторических фактов о роли общенационального лидера азербайджанского народа, основателя современного Азербайджана, выдающегося политика и государственного деятеля Гейдара Алиева в истории Азербайджана. Издание содержит интересную информацию об интервью, выступлениях и заявлениях общенационального лидера, а также его визитах и различных встречах.

Авторами и консультантами книги, созданной в рамках "Года Гейдара Алиева" и рассчитанной на широкую читательскую аудиторию, являются депутаты Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев и Солтан Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Heydər Əliyev. 100 faktın tarixi” kitabının təqdimatı olub

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