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Состоялась конференция "Управленческие технологии президента Ильхама Алиева: путь к победе"

Состоялась конференция "Управленческие технологии президента Ильхама Алиева: путь к победе" Сегодня при совместной организации Академии государственного управления при президенте Азербайджана и Центра анализа международных отношений (ЦАМО) состоялась конференция "Управленческие технологии президента Ильхама Алиева: путь к победе".
Внутренняя политика
22 декабря 2021 г. 12:59
Состоялась конференция Управленческие технологии президента Ильхама Алиева: путь к победе

Сегодня при совместной организации Академии государственного управления при президенте Азербайджана и Центра анализа международных отношений (ЦАМО) состоялась конференция "Управленческие технологии президента Ильхама Алиева: путь к победе".

Как сообщает Report, в конференции приняли участие ректор Академии Урхан Алекперов, председатель ЦАМО Фарид Шафиев, депутат Милли Меджлиса Эльшад Мирбашироглу, эксперты.

В своем выступлении ректор, академик Урхан Алекперов затронул вопросы о технологии управления в Азербайджане и ее успешных результатах.

Председатель ЦАМО Фарид Шафиев рассказал о результатах успешной внешней политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым. Он отметил, что турецко-азербайджанские отношения развиваются стабильно, а после победы Азербайджана в Отечественной войне в регионе сложилась новая геополитическая ситуация.

Ф.Шафиев также сказал, что вокруг Южного Кавказа существует ряд проблем.

Депутат Эльшад Мирбашироглу сказал, что все инициативы президента Ильхама Алиева с большим пониманием воспринимаются международным сообществом: "Азербайджан добился больших успехов. Мы годами шли к Победе".

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Версия на азербайджанском языке “Prezident İlham Əliyevin idarəetmə texnologiyaları: Zəfərə aparan yol” adlı konfrans keçirilib

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