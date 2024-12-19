Состоялась конференция на тему "Усиление работы гендерных комиссий, созданных в муниципалитетах"

При организационной поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей состоялась конференция на тему "Усиление работы гендерных комиссий, созданных в муниципалитетах”.

При организационной поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей состоялась конференция на тему "Усиление работы гендерных комиссий, созданных в муниципалитетах”.

Как сообщает Report, целью конференции является организация работы комиссий в муниципалитетах, вопросы формирования гендерных отношений в семьях, предотвращения гендерного насилия, анализ текущей ситуации в этой области и пр.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагет Гахраманова, заместитель главы ИВ Сабунчинского района Рена Велиева, заместитель председателя Низаминского муниципалитета Гянджи, председатель гендерной комиссии Лейла Мамедова.

Конференция продолжилась дискуссиями на соответствующие темы.