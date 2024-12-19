При организационной поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей состоялась конференция на тему "Усиление работы гендерных комиссий, созданных в муниципалитетах”.
Как сообщает Report, целью конференции является организация работы комиссий в муниципалитетах, вопросы формирования гендерных отношений в семьях, предотвращения гендерного насилия, анализ текущей ситуации в этой области и пр.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагет Гахраманова, заместитель главы ИВ Сабунчинского района Рена Велиева, заместитель председателя Низаминского муниципалитета Гянджи, председатель гендерной комиссии Лейла Мамедова.
Конференция продолжилась дискуссиями на соответствующие темы.