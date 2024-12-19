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Состоялась конференция на тему "Усиление работы гендерных комиссий, созданных в муниципалитетах"

Состоялась конференция на тему "Усиление работы гендерных комиссий, созданных в муниципалитетах" При организационной поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей состоялась конференция на тему "Усиление работы гендерных комиссий, созданных в муниципалитетах”.
Внутренняя политика
19 декабря 2024 г. 12:25
Состоялась конференция на тему Усиление работы гендерных комиссий, созданных в муниципалитетах

При организационной поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей состоялась конференция на тему "Усиление работы гендерных комиссий, созданных в муниципалитетах”.

Как сообщает Report, целью конференции является организация работы комиссий в муниципалитетах, вопросы формирования гендерных отношений в семьях, предотвращения гендерного насилия, анализ текущей ситуации в этой области и пр.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагет Гахраманова, заместитель главы ИВ Сабунчинского района Рена Велиева, заместитель председателя Низаминского муниципалитета Гянджи, председатель гендерной комиссии Лейла Мамедова.

Конференция продолжилась дискуссиями на соответствующие темы.

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Версия на азербайджанском языке “Bələdiyyələrdə yaradılmış gender komissiyalarının işinin gücləndirilməsi” mövzusunda konfrans keçirilib

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