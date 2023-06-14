Состоялась церемония закрытия программы "Модель ОИС – 2023"

14 июня 2022 в отеле Park İnn состоялась церемония закрытия и награждения победителей программы "Модель Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) - Академии Международных Отношений" за 2023 год, которая проводится по инициативе Евразийского Региональног

14 июня 2022 в отеле Park İnn состоялась церемония закрытия и награждения победителей программы "Модель Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) - Академии Международных Отношений" за 2023 год, которая проводится по инициативе Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) при поддержке Министерства Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, на мероприятии, где приняли участие руководство Министерства молодежи и спорта, ЕРЦ Молодёжного Форума ОИС, КОБИА, вузов, представители МИД и других государственных учреждений, главы диппредставительств cтран ОИС, депутаты парламента, выпускники программы, сначала был продемонстрирован видеоролик о процессе проекта.



Вусал Курбанов, и.о. генерального директора ЕРЦ Молодежного Форума ОИС, рассказал об основных целях и задачах программы, которая направлена на повышении лидерских и экспертных способностей по международным отношениям среди молодежи, о том, что программа, инициированная в Азербайджане 12 лет назад охватила уже более 40 стран ОИС и в нем участвуют тысячи молодых людей из разных стран.

Затем приветственными речами выступили заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, руководитель Управления Среднего Востока и Африки министерства иностранных дел Рашад Исмаилов, заместитель правления председателя Агентства развития малого и среднего бизнеса Хикмет Мамедов, от имени дипкорпуса посол королевства Марокко в Азербайджане Мохаммед Адиль Эмбарш депутат Милли Меджлиса Ильхам Мамедов, руководитель департамента по международному сотрудничеству Азербайджанского государственного экономического университета Нармин Ибрагимова, которые рассказали о важности этой программы, о ее роли в формировании лидерских способностей молодежи, а также пожелали успехов студентам, которые закончили академию в этом году.

В конце мероприятия студенты и команды, представлявшие разные страны ОИС, отличившихся особым талантом во время «Конференции МИД-ов Модели ОИС» - т.н. симуляционных игр, состоявшейся в мае этого года, были награждены призами и сертификатами. В этих играх были обсуждены и приняты резолюции, связанные с конфликтами в ареале ОИС.

Следует отметить, что в рамках программы, проводимой в апреле-мае этого года в Азербайджанском государственном экономическом университете, послы стран ОИС в Азербайджане, а также представители ведущих госорганов и вузов страны выступили с лекциями перед студентами и ответили на их вопросы.

Основными целями программы «Модель ОИС», являются поддержка международному сотрудничеству среди молодежи в ареале ОИС и вклад в приобретение знаний и опыта у руководителей и представителей молодежных организаций в области дипломатии, управления и коммуникаций.

Согласно программе, после посещения лекций, студенты принимают участие на «Конференции МИД-ов Модели ОИС» - т.н. симуляционных игр и на основе решения жюри, студенты, отличившиеся знаниями иностранных языков и особой креативностью, получают право представлять Азербайджан на соревновании «Международная Модель ОИС».