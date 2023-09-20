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Состоялась церемония прощания с Видади Фархадовым, погибшим в результате армянского теракта в городе Шуша

Состоялась церемония прощания с Видади Фархадовым, погибшим в результате армянского теракта в городе Шуша Состоялась церемония прощания с Видади Фархадовым (1967 г.р.), работавший инженером жилищно-коммунальной и ремонтной службы в городе Шуша.
Внутренняя политика
20 сентября 2023 г. 12:01
Состоялась церемония прощания с Видади Фархадовым, погибшим в результате армянского теракта в городе Шуша

Состоялась церемония прощания с Видади Фархадовым (1967 г.р.), погибшим в результате террористического акта в городе Шуша, совершенного вооруженными силами Армении.

Как сообщает Report, церемония прощания проходит в Ясамальском районе города Баку.

В ней принимают участие члены семьи погибшего, руководство исполнительной власти города Шуша, исполнительной власти Ясамальского района, должностные лица, правоохранительные органы, сотрудники Шушинского городского управления государственного заповедника, а также представители общественности.

Видади Фархадов будет предан земле сегодня 20 сентября на кладбище в бакинском поселке Пиршаги.

Отметим, 19 сентября незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов обстреляли Шушу. В результате теракта от полученных осколочных ранений погиб инженер жилищно-коммунальной и ремонтной службы Управления государственного заповедника города Шуша Фархадов Видади Айдын оглу, 1967 года рождения.

По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.11, 120.2.12, 214.2.1, 214.2.3, 279.3 и другим статьям УК АР, проведение предварительного расследования возложено на Следственное управление Генеральной прокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilərin törətdiyi terror aktı nəticəsində Şuşada həlak olan mülki şəxslə vida mərasimi keçirilir

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