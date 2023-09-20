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Состоялась церемония прощания с сержантом Хазаром Замановым, погибшим при теракте в Ходжавенде

Состоялась церемония прощания с сержантом Хазаром Замановым, погибшим при теракте в Ходжавенде Состоялась церемония прощания с сержантом полиции Хазаром Замановым, погибшим накануне в результате теракта, совершенного армянской диверсионной группой в Ходжавендском районе.
Внутренняя политика
20 сентября 2023 г. 10:03
Состоялась церемония прощания с сержантом Хазаром Замановым, погибшим при теракте в Ходжавенде

Состоялась церемония прощания с сержантом полиции Хазаром Замановым, погибшим накануне в результате теракта, совершенного армянской диверсионной группой в Ходжавендском районе.

Как сообщает Report, церемония прошла в Низаминском районе города Баку.

В церемонии приняли участие родственники погибшего, официальные лица, и представители общественности.

Погибшего Х.Заманова похоронят на кладбище в поселке "Ени Гюнешли".

Напомним, что 19 сентября транспортное средство марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники МВД Азербайджана, примерно в 04:30 утра подорвалось на мине, установленной армянской диверсионной группой в недавно построенном туннеле в селе Тагаверд Ходжавендского района. Машина направлялась к месту предыдущего теракта на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей через территорию Ходжавендского района, в результате которого погибли сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

В результате этого на месте происшествия погибли сотрудники МВД Джамалзаде Асим Княз оглу (05.02.1994 г. р.), Ширинов Рамиль Ариф оглу (08.07.1987 г. р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглу (12.07.1991 г. р.) и Заманов Хазар Азер оглу (21.07.1998 г. р.).

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Версия на азербайджанском языке ФотоErməni terroru nəticəsində həlak olan polis serjantı dəfn olunub - YENİLƏNİB-2

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