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Состоялась церемония принятия присяги курсантами "Курса подготовки гизирей"

Состоялась церемония принятия присяги курсантами "Курса подготовки гизирей" В учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии состоялась церемония принятия присяги курсантами Военного института им. Гейдара Алиева, поступившими на "Курс подготовки гизирей" по ступени среднего специального образования.
Внутренняя политика
16 октября 2023 г. 16:50
Состоялась церемония принятия присяги курсантами Курса подготовки гизирей

В учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии состоялась церемония принятия присяги курсантами Военного института им. Гейдара Алиева, поступившими на "Курс подготовки гизирей" по ступени среднего специального образования.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, павших во имя независимости нашей Родины. Затем прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Ректор Национального университета обороны профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев поприветствовал участников церемонии и пожелал курсантам успехов в учебе и дальнейшей службе.

Г.Пириев рассказал о заботе, которую проявляет президент Ильхам Алиев в вопросе развития системы образования, а также положительных результатах реформ в Азербайджанской армии в области военного образования. Кроме того, ректор проинформировал о проделанной работе по приведению армии в соответствие с турецкой моделью.

Затем на плацу состоялась церемония принятия курсантами военной присяги.

В заключение личный состав прошел торжественным маршем перед трибуной.

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Версия на английском языке ФотоCadets of Warrant officers training course in Azerbaijan take military oath
Версия на азербайджанском языке ФотоGizir hazırlığı kursuna qəbul olan kursantların andiçmə mərasimi keçirilib

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