Состоялась церемония принятия присяги курсантами "Курса подготовки гизирей"

В учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии состоялась церемония принятия присяги курсантами Военного института им. Гейдара Алиева, поступившими на "Курс подготовки гизирей" по ступени среднего специального образования.

В учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии состоялась церемония принятия присяги курсантами Военного института им. Гейдара Алиева, поступившими на "Курс подготовки гизирей" по ступени среднего специального образования.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, павших во имя независимости нашей Родины. Затем прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Ректор Национального университета обороны профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев поприветствовал участников церемонии и пожелал курсантам успехов в учебе и дальнейшей службе.

Г.Пириев рассказал о заботе, которую проявляет президент Ильхам Алиев в вопросе развития системы образования, а также положительных результатах реформ в Азербайджанской армии в области военного образования. Кроме того, ректор проинформировал о проделанной работе по приведению армии в соответствие с турецкой моделью.

Затем на плацу состоялась церемония принятия курсантами военной присяги.

В заключение личный состав прошел торжественным маршем перед трибуной.