Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ 24 декабря в Центре Гейдара Алиева состоялась церемония презентации фильма и книги "Ильхам Алиев – летопись успеха пятнадцатилетнего периода президентства. 2003-2018".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала был показан фильм о 15-летней деятельности президента Ильхама Алиева.

Затем выступили заместитель премьер-министра Азербайджана, заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" - исполнительный секретарь Али Ахмедов и соавтор сценария фильма "Ильхам Алиев – летопись успеха пятнадцатилетнего периода президентства. 2003-2018" и один из составителей-соавторов одноименной книги, помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

В книге "Ильхам Алиев – летопись успеха пятнадцатилетнего периода президентства. 2003-2018" отражен этот исторический и весьма насыщенный период. Одной из основных особенностей книги является то, что в издании при минимуме текста выражен максимальный смысл, весомое мнение. Такое лаконичное отражение многогранной деятельности президента Азербайджана, которая может быть темой для многотомников, многочисленных исследований, естественно, требует глубокого обобщения и анализа, а также научно-практического подхода. При подготовке книги каждый абзац, каждое предложение, каждая фотография были неоднократно обсуждены и в результате вышла в свет летопись, отражающая 15-летнюю титаническую, многогранную деятельности президента Ильхама Алиева, а также богатая панорама блестящего периода современной истории Азербайджана.