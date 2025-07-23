Состоялась церемония памяти шехида Первой Карабахской войны Фархада Атакишиева

15:23

Состоялась церемония памяти шехида Первой Карабахской войны, награжденного орденом "Азербайджанское знамя" Фархада Атакишиева.

Как сообщает Report, в церемонии памяти приняли участие близкие шехида.

Его мать Диляра Атакишиева заявила Report, что Фархад, прервав высшее образование, добровольно отправился на войну.

"Я могу многое рассказать о Фархаде, но для меня это очень тяжело. Он был разведчиком, у которого много подвигов. Фархад знал всю деревню. Когда Фархад был в плену, армяне сказали ему: "Скажи по телевидению, что 'Карабах - это Армения', и мы тебя освободим". А он ответил: "Мы не отдадим вам землю, даже если вы меня убьете, есть сыновья храбрее меня, они отомстят за меня", - сказала она.

Мать шехида добавила, что Фархад воевал в Кяркиджахане, Ханкенди и Малыбейли.

Диляра Атакишиева желает, чтобы ее сыну присвоили звание героя.

Бывший сотрудник Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников Алтай Сафаров отметил, что Фархад Атакишиев несколько раз выводил отряд из 22 человек из окружения армян.

По его словам, тело шехида было возвращено при поддержке Национального героя Аллахверди Багирова.

"При экспертизе тела покойного на нем были обнаружены 72 следа пыток. Его смерть была очень ужасной", - отметил Сафаров.

Отметим, что Фархад Атакишиев родился 23 июля 1970 года в поселке Кяркиджахан города Ханкенди. В декабре 1991 года он добровольно пошел воевать. В ходе боевых действий был взят в плен и убит под пытками. Фархад Атакишиев, тело которого было возвращено 28 января 1992 года, был похоронен на кладбище Узеир в Агджабединском районе. Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Фархад Атакишиев был посмертно награжден военным званием старшего сержанта и орденом "Азербайджанское знамя".

Фото: Заур Мустафаев