Состоялась церемония открытия "Сумгайыт - Молодежная столица 2025"

Состоялась церемония открытия "Сумгайыт - Молодежная столица 2025"

Состоялась церемония открытия "Сумгайыт - Молодежная столица 2025"

При совместной организации Министерства молодежи и спорта и Исполнительной власти города Сумгайыт состоялась церемония открытия "Сумгайыт - Молодежная столица 2025".

Как сообщает Report , сначала были возложены цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, расположенному около Дворца культуры химиков, с глубоким уважением почтена его память.

После почтения минутой молчания памяти шехидов, отдавших жизни за свободу Родины, прозвучал государственный гимн.

Глава Исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджев отметил, что азербайджанская молодежь проявила себя во всех сферах. Подчеркнув, что Сумгайыт с каждым днем развивается, благоустраивается, он сказал, что прогресс этого города является результатом неоспоримых усилий общенационального лидера Гейдара Алиева и его большой поддержки, оказанной этому городу. Отметив, что сумгайытцы добились успешных результатов и в сфере спорта, он выразил уверенность, что так будет и дальше, пожелал молодежи новых достижений.

Затем министр молодежи и спорта Фарид Гаибов вручил главе исполнительной власти символический ключ Молодежной столицы. Он сказал, что великий лидер проявлял большую заботу и внимание к молодежи, которая сыграла большую роль в популяризации Азербайджана в мире. Подчеркнув, что в Азербайджане действует до 400 молодежных организаций, Ф. Гаибов отметил, что будущее страны в руках молодежи. Он также сообщил, что в течение года в Сумгайыте будут проводиться различные местные и международные мероприятия.

После официальных выступлений состоялось награждение молодых людей, удостоенных Президентской премии, был показан видеоролик, посвященный Дню молодежи.

Председатель комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса Шахин Исмаилов и исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда молодежи Гадир Халилов выразили уверенность в том, что удостоенные Президентской премии в предстоящие годы добьются еще больших достижений, будут успешно представлять Азербайджан за рубежом. Затем общественности были представлены логотип и маскот "Сумгайыт - Молодежная столица", состоялось награждение лучших молодых людей года.

В завершение мероприятия сумгайытской молодежи, достойно представлявшей Азербайджан на различных международных аренах и проявившей активность в течение года, были вручены почетные грамоты от имени главы исполнительной власти города.