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Состоялась церемония официальной встречи президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси

Состоялась церемония официальной встречи президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси 28 января состоялась церемония официальной встречи президента Арабской Республики Египет Абдулфаттаха ас-Сиси, прибывшего с визитом в Азербайджанскую Республику.
Внутренняя политика
28 января 2023 г. 10:49
Состоялась церемония официальной встречи президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси

28 января состоялась церемония официальной встречи президента Арабской Республики Египет Абдулфаттаха ас-Сиси, прибывшего с визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Египта был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Арабской Республики Египет Абдулфаттаха ас-Сиси.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Египта.

Президент Абдулфаттах ас-Сиси поприветствовал азербайджанских солдат.

Президент Ильхам Алиев и президент Абдулфаттах ас-Сиси обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Арабской Республики Египет и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена президенту Египта, а египетская делегация - президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Египта Абдулфаттахом ас-Сиси.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

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Версия на английском языке ФотоOfficial welcome ceremony held for President of Egypt Abdel Fattah El-Sisi
Версия на азербайджанском языке ФотоMisir Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

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