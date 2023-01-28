Состоялась церемония официальной встречи президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси

28 января состоялась церемония официальной встречи президента Арабской Республики Египет Абдулфаттаха ас-Сиси, прибывшего с визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Египта был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Арабской Республики Египет Абдулфаттаха ас-Сиси.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Египта.
Президент Абдулфаттах ас-Сиси поприветствовал азербайджанских солдат.
Президент Ильхам Алиев и президент Абдулфаттах ас-Сиси обошли строй почетного караула.
Прозвучали государственные гимны Арабской Республики Египет и Азербайджанской Республики.
Азербайджанская делегация была представлена президенту Египта, а египетская делегация - президенту Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Египта Абдулфаттахом ас-Сиси.
Главы государств сфотографировались для официального фото.