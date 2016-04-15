Состоится заседание ЦИК в новом составе, будет избран председатель структуры

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня состоится заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в новом составе.

Как сообщает Report, на заседании будут избраны председатель, заместитель председателя и секретари ЦИК.

Отметим, что новый состав ЦИК утвержден Милли Меджлисом сегодня. В новый состав вошли Фуад Джавадов, Шаитдин Алиев, Рамиз Ибрагимов, Валида Кязимова, Гусейн Пашаев, Мазахир Панахов, Ильхам Мамедов, Натик Мамедов, Арифа Мухтарова, Низами Надиров, Габиль Оруджев, Азер Тагиев, Бахшеиш Аскеров, Этибар Гулиев, Микаил Рагимов, Тофик Гасанов, Алмаз Гахраманлы и Илькин Шахбазов.

Напомним, что нынешним председателем ЦИК является Мазахир Панахов.