Состоится очередная встреча с представителями армянских жителей Карабаха

Состоится очередная встреча с представителями армянских жителей Карабаха.

Состоится очередная встреча с представителями армянских жителей Карабаха.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Администрации президента Азербайджанской Республики по итогам очередной встречи Рамина Мамедова, назначенного ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, с представителями армянских жителей Карабаха, состоявшейся 25 сентября в городе Ходжалы.

Достигнута договоренность о скорейшем проведении очередной встречи с целью обсуждения итогов проделанной работы и определения дальнейших шагов.

Отметим, что первая встреча с представителями армянских жителей Карабаха состоялась 21 сентября в городе Евлахе.