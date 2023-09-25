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Состоится очередная встреча с представителями армянских жителей Карабаха

Состоится очередная встреча с представителями армянских жителей Карабаха Состоится очередная встреча с представителями армянских жителей Карабаха.
Внутренняя политика
25 сентября 2023 г. 18:22
Состоится очередная встреча с представителями армянских жителей Карабаха

Состоится очередная встреча с представителями армянских жителей Карабаха.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Администрации президента Азербайджанской Республики по итогам очередной встречи Рамина Мамедова, назначенного ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, с представителями армянских жителей Карабаха, состоявшейся 25 сентября в городе Ходжалы.

Достигнута договоренность о скорейшем проведении очередной встречи с целью обсуждения итогов проделанной работы и определения дальнейших шагов.

Отметим, что первая встреча с представителями армянских жителей Карабаха состоялась 21 сентября в городе Евлахе.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağın erməni sakinlərinin təmsilçiləri ilə növbəti görüş keçiriləcək

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