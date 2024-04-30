Состоится концерт, посвященный 20-летию Фонда Гейдара Алиева

4 мая в Центре Гейдара Алиева будет представлена концертная программа “20 ilin sədası”.

4 мая в Центре Гейдара Алиева будет представлена концертная программа “20 ilin sədası”.

Об этом сообщили Report в Фонде Гейдара Алиева.

Было отмечено, что Фонд Гейдара Алиева, которому в этом году исполняется 20 лет, за время своей деятельности всегда оказывал поддержку молодым талантам, сфере культуры и искусства, реализовывал проекты, направленные на широкую пропаганду азербайджанской культуры.

В концертной программе, примут участие известные деятели искусства - Азер Зада (тенор), Азер Зейналов (тенор), Джейла Сеидова (скрипка), Эльчин Азизов (баритон), Эмиль Афрасияб (фортепиано), Эльвин Ходжа Ганиев (скрипка), Фархад Бадалбейли (фортепиано), Исфар Сарабский (фортепиано), Миралам Мираламов (ханенде), Мурад Адыгезалзаде (фортепиано), Самир Джафаров (тенор), Тайяр Байрамов (ханенде) и другие.