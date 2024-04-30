О нас

Состоится концерт, посвященный 20-летию Фонда Гейдара Алиева

Состоится концерт, посвященный 20-летию Фонда Гейдара Алиева 4 мая в Центре Гейдара Алиева будет представлена концертная программа “20 ilin sədası”.
Внутренняя политика
30 апреля 2024 г. 11:58
Состоится концерт, посвященный 20-летию Фонда Гейдара Алиева

4 мая в Центре Гейдара Алиева будет представлена концертная программа “20 ilin sədası”.

Об этом сообщили Report в Фонде Гейдара Алиева.

Было отмечено, что Фонд Гейдара Алиева, которому в этом году исполняется 20 лет, за время своей деятельности всегда оказывал поддержку молодым талантам, сфере культуры и искусства, реализовывал проекты, направленные на широкую пропаганду азербайджанской культуры.

В концертной программе, примут участие известные деятели искусства - Азер Зада (тенор), Азер Зейналов (тенор), Джейла Сеидова (скрипка), Эльчин Азизов (баритон), Эмиль Афрасияб (фортепиано), Эльвин Ходжа Ганиев (скрипка), Фархад Бадалбейли (фортепиано), Исфар Сарабский (фортепиано), Миралам Мираламов (ханенде), Мурад Адыгезалзаде (фортепиано), Самир Джафаров (тенор), Тайяр Байрамов (ханенде) и другие.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Fondunun 20 illiyinə həsr olunan konsert keçiriləcək

Самое читаемое

Предпринимателям на искусственных земельных участках могут предоставить преференции
Предпринимателям на искусственных земельных участках могут предоставить преференции
23 апреля 2024 г. 13:08
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
23 апреля 2024 г. 13:38
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
24 апреля 2024 г. 14:32
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
25 апреля 2024 г. 21:49
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
В Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
ФотоВ Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
25 апреля 2024 г. 15:38
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
23 апреля 2024 г. 16:10
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi