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В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции

В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции Вопрос освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) ввоза и реализации книжной и бумажной продукции остается актуальным.
Внутренняя политика
26 апреля 2022 г. 13:21
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции

Вопрос освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) ввоза и реализации книжной и бумажной продукции остается актуальным.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Сообщается, что процесс находится на последнем этапе.

Кабинет министров должен утвердить список освобожденной от НДС продукции печатных СМИ и книг (за исключением электронных книг) и комплектов учебников в соответствии со статьей 164.1.7 Налогового кодекса (ввоз и реализация продукции печатных средств массовой информации и книг (кроме электронных книг), а также комплектов учебников, перечень которых утверждается органом (структурой), определенной соответствующим органом исполнительной власти, бумаги в виде рулонов или листов для производства (издания) данной продукции).

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