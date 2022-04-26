В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции

Вопрос освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) ввоза и реализации книжной и бумажной продукции остается актуальным.

Вопрос освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) ввоза и реализации книжной и бумажной продукции остается актуальным.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Сообщается, что процесс находится на последнем этапе.

Кабинет министров должен утвердить список освобожденной от НДС продукции печатных СМИ и книг (за исключением электронных книг) и комплектов учебников в соответствии со статьей 164.1.7 Налогового кодекса (ввоз и реализация продукции печатных средств массовой информации и книг (кроме электронных книг), а также комплектов учебников, перечень которых утверждается органом (структурой), определенной соответствующим органом исполнительной власти, бумаги в виде рулонов или листов для производства (издания) данной продукции).