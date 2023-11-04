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Составлен атлас природных ресурсов Карабаха и Восточного Зангезура

Составлен атлас природных ресурсов Карабаха и Восточного Зангезура Министерство экологии и природных ресурсов подготовило атлас природных ресурсов и карты Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.
Внутренняя политика
4 ноября 2023 г. 11:14
Составлен атлас природных ресурсов Карабаха и Восточного Зангезура

Министерство экологии и природных ресурсов подготовило атлас природных ресурсов и карты Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Как сообщает Report, об этом заявил глава ведомства Мухтар Бабаев на общественных слушаниях в Милли Меджлисе, посвященных вопросам борьбы с минной угрозой и негативному воздействию неразорвавшихся боеприпасов на экосистему.

По его словам, принимаются меры по восстановлению особо охраняемых природных территорий, а также биоразнообразия и памятников природы в указанных районах.

"Восстанавливаются полностью разрушенные сети гидрометеорологических наблюдений и экологического мониторинга. В связи с динамичным развитием региона, в частности с целью удовлетворения потребностей строительного сектора в сырье, ведутся геологоразведочные и разведочные работы, вводятся в эксплуатацию месторождения", - сказал Бабаев.

Бабаев отметил, что на освобожденных от оккупации территориях были выполнены высокоточные топографо-геодезические и картографические работы на 50 000 гектарах территорий.

"Речь идет о 8 городах, 23 селах и поселках, международных аэропортах Зангилан и Физули, а также парковых зонах. Подготовлены топографические карты различного масштаба и "электронная водная карта", а также атлас природных ресурсов и карты Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов", - добавил он.

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Версия на английском языке Atlas of natural resources of Karabakh and East Zangazur compiled
Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun təbii ehtiyatlar atlası və iqtisadi rayonlar xəritəsi tərtib olunub

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