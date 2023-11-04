Составлен атлас природных ресурсов Карабаха и Восточного Зангезура

Министерство экологии и природных ресурсов подготовило атлас природных ресурсов и карты Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Министерство экологии и природных ресурсов подготовило атлас природных ресурсов и карты Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Как сообщает Report, об этом заявил глава ведомства Мухтар Бабаев на общественных слушаниях в Милли Меджлисе, посвященных вопросам борьбы с минной угрозой и негативному воздействию неразорвавшихся боеприпасов на экосистему.

По его словам, принимаются меры по восстановлению особо охраняемых природных территорий, а также биоразнообразия и памятников природы в указанных районах.

"Восстанавливаются полностью разрушенные сети гидрометеорологических наблюдений и экологического мониторинга. В связи с динамичным развитием региона, в частности с целью удовлетворения потребностей строительного сектора в сырье, ведутся геологоразведочные и разведочные работы, вводятся в эксплуатацию месторождения", - сказал Бабаев.

Бабаев отметил, что на освобожденных от оккупации территориях были выполнены высокоточные топографо-геодезические и картографические работы на 50 000 гектарах территорий.

"Речь идет о 8 городах, 23 селах и поселках, международных аэропортах Зангилан и Физули, а также парковых зонах. Подготовлены топографические карты различного масштаба и "электронная водная карта", а также атлас природных ресурсов и карты Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов", - добавил он.