Госкомиссии по делимитации Азербайджана и Армении подписали Положение о совместной деятельности.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении азербайджанской Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.
Согласно заявлению, в соответствии с подписанным 19 апреля 2024 года протоколом 8-й встречи азербайджанская Госкомиссия по делимитации государственной границы и Комиссия по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности с армянской стороны завершили работу по согласованию Положения о совместной деятельности.
"30 августа 2024 года Положение о совместной деятельности комиссий соответствующим образом было подписано. В настоящее время Азербайджанская Республика и Республика Армения приступили к проведению внутригосударственных процедур", - говорится в сообщении.