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Госкомиссии по делимитации Азербайджана и Армении подписали Положение о совместной деятельности

Госкомиссии по делимитации Азербайджана и Армении подписали Положение о совместной деятельности В соответствии с подписанным 19 апреля 2024 года Протоколом 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и по
Внутренняя политика
30 августа 2024 г. 11:00
Госкомиссии по делимитации Азербайджана и Армении подписали Положение о совместной деятельности

Госкомиссии по делимитации Азербайджана и Армении подписали Положение о совместной деятельности.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении азербайджанской Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Согласно заявлению, в соответствии с подписанным 19 апреля 2024 года протоколом 8-й встречи азербайджанская Госкомиссия по делимитации государственной границы и Комиссия по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности с армянской стороны завершили работу по согласованию Положения о совместной деятельности.

"30 августа 2024 года Положение о совместной деятельности комиссий соответствующим образом было подписано. В настоящее время Азербайджанская Республика и Республика Армения приступили к проведению внутригосударственных процедур", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Armenia ink regulation on joint activities of commissions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan arasında komissiyaların birgə fəaliyyəti haqqında Əsasnamə imzalanıb

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