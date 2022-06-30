Соглашения между прикаспийскими странами - основа для превращения региона в транспортный хаб

Состоявшийся 29 июня в Ашхабаде VI Саммит глав государств прикаспийских стран запомнился обсуждением ряда важных вопросов. Выступивший на мероприятии президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился своими взглядами на сотрудничество между прикаспийскими гос

Состоявшийся 29 июня в Ашхабаде VI Саммит глав государств прикаспийских стран запомнился обсуждением ряда важных вопросов. Выступивший на мероприятии президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился своими взглядами на сотрудничество между прикаспийскими государствами, правовой статус Каспийского моря и новые возможности для прикаспийских государств.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Жаля Ахмедова.

По ее словам, Азербайджан придает большое значение взаимодействию с другими прикаспийскими государствами:

"В данном контексте Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в Актау в 2018 году, имеет историческое значение и ее скорейшее вступление в силу создаст прочную юридическую основу для принятия более действенных мер, направленных на дальнейшее всестороннее взаимодействие и сотрудничество наших государств. Также большое значение имеют укрепление договорно-правовой базы сотрудничества прикаспийских государств, соглашения в сферах безопасности, гидрометеорологии, транспорта, сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов".

Депутат отметила, что в основе нашего взаимодействия лежат учет интересов всех сторон, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости прикаспийских государств и невмешательство во внутренние дела друг друга.

"Каспийское море является важной составляющей многих проектов, направленных на повышение благосостояния народов данного региона. С этой точки зрения, важным направлением сотрудничества является развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества транспортных услуг и перевозок. Заключенные между прикаспийскими государствами договоры создают хорошую основу для превращения региона в крупный международный транспортный узел. Так, наблюдется рост грузоперевозок через территорию Азербайджана по маршруту Восток-Запад и Север-Юг. Наряду с этим увеличиваются объемы транзитных грузов, идущих через новый международный морской торговый порт Алят. Строительство и введение в эксплуатацию этого порта стало еще одним важным вкладом Азербайджана в дело развития транспортно-логистической инфраструктуры на Каспии", - добавила Жаля Ахмедова.