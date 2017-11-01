Со следующей недели с ввозимого в Азербайджан авиатоплива будет взиматься акцизный налог

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Со следующей недели, с 8 ноября, за 1 тонну ввозимого в Азербайджан керосина для реактивного двигателя будет взиматься акцизный налог в размере 80 манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в решении Кабинета министров о внесении изменения в "Акцизные ставки подакцизных товаров, ввозимых на территорию Азербайджанской Республики".

Так, за 1 тонну ввозимого в страну керосина взимался акцизный налог в размере 80 манатов. Согласно изменению по решению от 10 августа этого года, за 1 тонну ввозимого керосина взимался формальный акцизный налог в размере 1 маната. Из-за срока действия решения в течение 90 дней, с 8 ноября будет восстановлена прежняя пошлина.