Со следующей недели начнется проведение предвыборной агитации в связи с президентскими выборами

Со следующей недели начнется проведение предвыборной агитации в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Со следующей недели начнется проведение предвыборной агитации в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает Report, предвыборная агитация начнется 15 января.

6 февраля в 08:00 ее проведение будет приостановлено.

Отметим, что процесс регистрации кандидатов в президенты в Азербайджане завершился 9 января.

ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля 2024 года:

1. Кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев;

2. Независимый кандидат Захид Орудж;

3. Кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев;

4. Кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа;

5. Кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев;

6. Кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев

7. Независимый кандидат Фуад Алиев.

Ранее отмечалось, что ЦИК утвердила выдвижение кандидатур 17 человек на предстоящих президентских выборах, однако 10 из них не представили в комиссию необходимые для регистрации кандидатуры документы в срок.