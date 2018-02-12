 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Со следующей недели начнется процесс регистрации кандидатов на внеочередные президентские выборы

    © Report

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Кандидаты на назначенные на 11 апреля внеочередные президентские выборы в Азербайджане должны с 20 февраля представить документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации.

    Как сообщает Report, согласно календарному плану основных действий и мероприятий по проведению внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики, документы может представить кандидат в президенты, полномочный представитель политической партии, блока политических партий не ранее, чем за 50 дней до выборов.

    Срок представления документов завершится 12 марта в 18:00.

    Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об "Объявлении внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики". ЦИК поручено назначить внеочередные президентские выборы на 11 апреля 2018 года и провести их в порядке, определенном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi