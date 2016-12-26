Со следующей недели ЦИК приступит к приему ежегодных финансовых отчетов партий

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Со следующей недели - с января 2017 года - в Центризбиркоме приступят к приему ежегодных финансовых отчетов по 2016 году.

Как сообщает Report, согласно законодательству, политические партии должны представить в ЦИК ежегодные финансовые отчеты политических партий и аудиторские заключения не позднее 1 апреля.

Центризбирком должен будет проинформировать министерство юстиции о политических партиях, которые не представят в указанный срок ежегодные финансовые отчеты и аудиторские заключения.

Отметим, что в минюсте Азербайджана на госрегистрацию взято 55 политических партий, 51 из которых уже представил в ЦИК ежегодные финансовые отчеты по 2015 году. Остальные 4 партии – Демократическая партия предпринимателей Азербайджана, Партия национального движения Азербайджана, Партия патриотов Азербайджана и Партия возрождения и прогресса Азербайджана отчеты не предъявили.

Пока каких-либо серьезных мер наказания в отношении указанных партий не предпринято.