Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет

Президент Ильхам Алиев подписал Указ "О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей".

Поставщикам продовольственной пшеницы в Азербайджане с будущего года будет предоставлена субсидия сроком на 5 лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в указе, подписанном президентом Ильхамом Алиевым "О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей".

Указом даны поручения ряду государственных структур, а Кабинету Министров поручено до 1 августа 2022 года, а в последующие годы ежегодно до 1 июля определять государственную закупочную цену на продовольственную пшеницу с учетом затрат на ее производство (себестоимости) и возможной прибыли производителя.