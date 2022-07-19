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Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет

Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет Президент Ильхам Алиев подписал Указ "О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей".
Внутренняя политика
19 июля 2022 г. 15:52
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет

Поставщикам продовольственной пшеницы в Азербайджане с будущего года будет предоставлена субсидия сроком на 5 лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в указе, подписанном президентом Ильхамом Алиевым "О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей".

Указом даны поручения ряду государственных структур, а Кабинету Министров поручено до 1 августа 2022 года, а в последующие годы ежегодно до 1 июля определять государственную закупочную цену на продовольственную пшеницу с учетом затрат на ее производство (себестоимости) и возможной прибыли производителя.

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Версия на азербайджанском языке Gələn ildən ərzaqlıq buğda tədarükçülərinə 5 il müddətində subsidiya veriləcək

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