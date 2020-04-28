Со дня падения АДР минуло 100 лет

Сегодня очередная годовщина со дня падения первой демократической республики на Востоке - Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает Report, ровно 100 лет назад с вводом войск большевиков пала независимая Азербайджанская Республика.

27 апреля 1920 года военнослужащие 11-й российской Красной Армии перешли государственную границу АДР и начали продвигаться в сторону Баку.

В напряженной и сложной общественно-политической обстановке АДР просуществовала всего 23 месяца. К сожалению, независимая Азербайджанская Республика была свергнута большевиками, но с точки зрения понятия времени в истории, лишь на какое-то время. После распада СССР в 1991 году Азербайджан объявил о своей независимости и воспрял вновь.

Современная Азербайджанская Республика является юридическим, политическим и духовным преемником АДР, просуществовавшей с 28 мая 1918 года по 28 апреля 1920 года.

28 мая 1918 года была создана Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920) - первое на мусульманском Востоке светское демократическое государство. Молодая республика просуществовала недолго, но внесла свою неоценимую лепту в опыт управления страной, вписала свое имя в историю и развитие азербайджанской государственности.

Азербайджанская Демократическая Республика, основу которой заложил Мамед Эмин Расулзаде, была примером первой в тюркском и в исламском мире парламентской республики и первого демократического, правового и светского государства.

Первым главой временного правительства Азербайджана был Фатали Хан Хойский. После 10-дневной работы в Тбилиси Национальный Совет был переведен в Гянджу. Только в сентябре 1918 года, после того как части Кавказской исламской армии под командованием турецкого генерала Нури Паши вошли в Баку и очистили город от дашнакско-большевистских сил, национальное правительство переехало из Гянджи в Баку.

За свое недолгое существование независимая Азербайджанская Республика достигла больших успехов.

Впервые было признано избирательное право женщин, обеспечено равенство между мужчинами и женщинами, созданы национальная армия, национальная валюта, национальный банк, проведены экономические реформы и пр.

Первым, кто официально признал Азербайджанскую Демократическую Республику, была Османская империя (4 июня 1918 года).

9 ноября 1918 года по предложению М.Э.Расулзаде был утвержден трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики. До этого флаг АДР был красного цвета.