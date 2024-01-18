Со дня оккупации села Кярки минуло 34 года

Со дня оккупации села Кярки Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики минуло 34 года.

Со дня оккупации села Кярки Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики минуло 34 года.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, за несколько дней до трагических событий 20 Января армяне предприняли попытку оккупировать Нахчыванскую Автономную Республику.

14 декабря 1989 года армяне подвергли массированному обстрелу села Кярки, Садарак, Гюннут и Гавуш. С 15 января 1990 года обстрелы усилились.

Несмотря на серьезное сопротивление, 18 января при поддержке 7-й армии Министерства обороны СССР армяне заняли село Кярки.

30 жителей села и трое полицейских несколько часов оборонялись против двух тысяч вооруженных армян, однако жителям пришлось покинуть село, так как закончились боеприпасы.

После оккупации армяне называют село Тигранашеном. Вынужденные переселенцы из Кярки поселились в новом населенном пункте на территории Кенгерлинского района, которое назвали Йени (новый) Кярки.

Напомним, что нахчыванское село Кярки и семь сел Газахского района остаются под оккупацией Армении. Их возвращение Азербайджану должно быть осуществлено в рамках процесса делимитации границы, который Армения намеренно затягивает.