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Со дня геноцида азербайджанцев прошло 105 лет

Со дня геноцида азербайджанцев прошло 105 лет 00:00
Внутренняя политика
31 марта 2023 г. 00:00
Со дня геноцида азербайджанцев прошло 105 лет

Сегодня, 31 марта - День геноцида азербайджанцев, учиненного армянами-дашнаками совместно с большевиками.

Как напоминает Report, со дня тех кровавых событий минуло 105 лет.

Основы трагедии были заложены разделением азербайджанского народа и разделом наших исторических земель на основе Гюлистанского и Туркменчайского договоров, подписанных в 1813 и 1828 годах, а затем начался процесс присвоения этих земель. За короткий период армяне были массово переселены на азербайджанские земли. Вдохновленные химерой о создании "Великой Армении" армянские захватчики учинили ряд массовых азербайджанских погромов.

Воспользовавшись Первой мировой войной и происшедшими в России февральским и октябрьским переворотами 1917 года, армянам удалось реализовать свои черные планы под большевистским знаменем. С марта 1918 года Бакинская коммуна, прикрываясь борьбой с контрреволюционными элементами, приступила к реализации своих гнусных планов, преследующих целью очистить Бакинскую губернию от азербайджанцев.

За этот период в различных частях Бакинской губернии, а также в Шемахе, Губе и других городах и уездах десятки тысяч мирных жителей были убиты из-за своей национальной и религиозной принадлежности, армяне подвергли пушечному обстрелу и разрушили множество исторических зданий, памятников, святилищ. Позднее армянские националисты продолжали свои бесчеловечные действия и осуществляли массовые убийства, грабежи и этнические чистки в Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Ширване, Иреване и других регионах.

После образования Азербайджанской Демократической Республики событиям марта 1918 года уделялось особое внимание, 15 июля Совет министров принял решение о создании чрезвычайной следственной комиссии для расследования этих событий. На первоначальном этапе комиссия расследовала мартовский геноцид, зверства, учиненные армянами в Шамахе и Иреванской губернии. 31 марта 1919 и 1920 года два раза был отмечен Азербайджанской Демократической Республикой как день общенациональной скорби.

26 марта 1998 года президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев подписал указ "О геноциде азербайджанцев". С тех пор 31 марта - День геноцида азербайджанцев - ежегодно отмечается в нашей стране на государственном уровне.

В 2013 году в Губе был возведен Губинский мемориальный комплекс геноцида, посвященный памяти азербайджанцев, погибших в результате резни, учиненной большевистско-армянскими вооруженными формированиями на азербайджанских землях.

В ходе проведенного исследования установлено, что захоронение возникло в результате геноцида, совершенного армянами против местного мирного населения в 1918 году. Были обнаружены останки сотен людей различного возраста. В захоронении наряду с азербайджанцами погребены беспощадно убитые представители лезгинского, еврейского, татского и других этносов, компактно проживающих в Губе.

Выступая на церемонии открытия Губинского мемориального комплекса геноцида, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: "В связи с тем, что в советские годы история была сфальсифицирована, эту правду от нас скрывали. Долгие годы бандиты, пролившие кровь азербайджанского народа, - их проклятые имена указаны там – Шаумян и ему подобные, преподносились нам как герои. Считаю, что это большая трагедия. Так как многие годы элементы, которые с беспощадностью чинили зверства против нашего народа, в советской истории представлялись как герои, в их честь устанавливались памятники. Только в период независимости мы восстановили справедливость. Очистили наш прекрасный город, наш Баку от этих памятников, и сегодня там созданы красивые парки, в том числе парк "Сахиль". То есть история, справедливость восторжествовали. Сегодня мы возвращаемся к своей истории. Мы знаем, должны знать все моменты истории. Молодое поколение также должно знать, с какими бедствиями столкнулся наш народ в прошлом".

Этой продолжавшейся более 100 лет политике геноцида против азербайджанского народа был положен конец ​​исторической победой в Отечественной войне.

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Версия на английском языке 105 years pass since Genocide of Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlılara qarşı soyqırımından 105 il ötür

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