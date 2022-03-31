Сегодня чтят память жертв геноцида азербайджанского народа

Сегодня, 31 марта - День геноцида азербайджанцев.

Сегодня, 31 марта - День геноцида азербайджанцев.

Как напоминает Report, со дня тех кровавых событий минуло 104 года.

30 марта и 3 апреля 1918 года в Баку, в различных частях Бакинской губернии, а также в Шемахе, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальяне, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване и других частях страны Бакинский Совет и вооруженные формирования армянских дашнаков учинили геноцид против азербайджанского народа. Было убито около 12 тыс. азербайджанцев, десятки тысяч людей пропали без вести.

Самое кровавое из этих событий произошло 31 марта 1918 года. Воспользовавшись переворотами в России - февральским и октябрьским 1917 года, армянам удалось реализовать свои черные планы под большевистским флагом. С марта 1918 года Бакинская коммуна, прикрываясь борьбой с контрреволюционными элементами, приступила к реализации своих гнусных планов, преследующих цель очистить Бакинскую губернию от азербайджанцев.

Во время мартовской резни армяне подвергли пушечному обстрелу и разрушили множество старинных зданий, исторических памятников, святилищ.

В результате выстрелов флотилии на Каспии были сильно повреждены минареты мечетей "Джума" и "Тезепир". Вооруженные подразделения дашнаков в караван-сарае подожгли тела зверски убитых здесь людей.

31 марта 1919 и 1920 года два раза был отмечен Азербайджанской Демократической Республикой как день общенациональной скорби.

26 марта 1998 года президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев подписал указ "О геноциде азербайджанцев". С тех пор 31 марта - День геноцида азербайджанцев - ежегодно отмечается в нашей стране на государственном уровне.

В 2013 году в Губе был возведен Мемориальный комплекс геноцида в память об азербайджанцах, ставших жертвами массовых убийств, совершенных большевистско-армянскими вооруженными формированиями на азербайджанской земле.