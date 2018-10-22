Снято ограничение на срок проведения техосмотра транспортных средств

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане отменен срок для проведения государственного техосмотра всех механических транспортных средств и прицепов независимо от формы собственности, находящихся на постоянной или временной регистрации.

Как сообщает Report, в связи с этим Кабинетом министров внесены поправки в "Типовое положение о правилах проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их прицепов (полуприцепов)". Соответствующий документ подписан премьер-министром Новрузом Мамедовым.

Ранее Положением предусматривалось проведение государственного техосмотра с 1 января до 31 октября. Поправками это ограничение отменено.

Предусмотренные сроки при определении дня прохождения очередного техосмотра рассчитываются со дня проведения предыдущего техосмотра. Непрохождение очередного техосмотра по прошествии 20 дней со дня установленной даты будет являться причиной для привлечения к ответственности в соответствии с Кодексом об административных проступках.

По прошествии 4 лет с даты производства транспортные средства должны проходить техосмотр раз в 2 года, а по прошествии 10 лет – раз в год.