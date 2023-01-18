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Korea Post: Бывшее руководство СССР несет ответственность за "Черный январь"

Korea Post: Бывшее руководство СССР несет ответственность за "Черный январь" Бывшее руководство СССР несет ответственность за преступление, совершенное против азербайджанцев 20 января 1990 года, вошедшее в историю как "Черный январь".
Внутренняя политика
18 января 2023 г. 10:30
Korea Post: Бывшее руководство СССР несет ответственность за Черный январь

Бывшее руководство СССР несет ответственность за преступление, совершенное против азербайджанцев 20 января 1990 года, вошедшее в историю как "Черный январь".

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной изданием The Korea Post.

Отмечается, что даже 33 года спустя после тех событий, которые стали грубым нарушением Всеобщей декларации прав человека ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и других международно-правовых документов, эта черная полоса истории Азербайджана не получила международную политическую и правовую оценку.

"Согласно международному праву, события 20 января должны быть квалифицированы как преступление против человечности, а его инициаторы и исполнители должны быть привлечены к ответственности", - отмечается в статье.

Причиной убийства стольких мирных азербайджанцев послужило желание воспрепятствовать национальному движению и сломить волю азербайджанского народа к независимости, которое усилилось после необоснованных территориальных претензий Армении к Азербайджану в конце 1980-х годов, а также насильственной и зверской депортации сотен тысяч азербайджанцев из Армении.

"В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР 26 тысяч советских военных вторглись в Баку и Сумгаит, а также в другие города Азербайджана, в результате чего 147 гражданских лиц были убиты и 744 получили серьезные ранения. На специальной сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в феврале 1994 года жестокое убийство невинных людей 20 января 1990 года было расценено как военная агрессия и преступление.

Сегодня души героев- шехидов, в том числе “Черного января”, отдавших свои жизни за независимость Азербайджана, за суверенитет и территориальную целостность страны, наконец обрели покой. Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева отважная армия Азербайджана освободила территории от оккупации и восстановила территориальную целостность Азербайджана", - отмечается в статье.

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Версия на английском языке Korea Post: Former Soviet leadership directly responsible for crime committed against Azerbaijanis in 1990
Версия на азербайджанском языке “Korea Post”: “Qara Yanvar”a görə keçmiş SSRİ rəhbərliyi məsuliyyəti daşıyır”

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