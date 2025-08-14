Сменился начальник Управления горно-рудной безопасности МЧС Нахчывана

О нас

Внутренняя политика
14 августа 2025 г. 20:01
Сменился начальник Государственного управления промышленной и горно-рудной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующим приказом министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова, Ильгар Годжаев освобожден от должности начальника инспекции по контролю за безопасным проведением работ в металлургической промышленности Государственного агентства горно-рудного надзора МЧС.

Другим приказом Годжаев назначен на должность начальника Государственного управления промышленной и горно-рудной безопасности МЧС Нахчывана.

Информацию подтвердили нахчыванскому бюро Report в МЧС НАР.

Версия на азербайджанском языке Naxçıvan FHN-nin Dağ-Mədən Təhlükəsizliyi İdarəsinin rəisi vəzifəsinə yeni təyinat olub

