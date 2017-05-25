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    Сменился председатель одной из районных организаций ПЕА

    В новом составе были избраны Совет, Правление и контрольно-ревизионная группа© Report

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Прошла VIII конференция Сабирабадской районной организации правящей Партии "Ени Азербайджан".

    Как сообщили Report в пресс-службе партии, на мероприятии председатель Сабирабадской районной организации ПЕА Надир Гулиев проинформировал о работах, проведенных в отчетный период.

    После его выступления были рассмотрены организационные вопросы.

    Заместитель председателя Сабирабадской районной организации ПЕА Малейка Гасанова была избрана председателем организации, в новом составе были также избраны Совет, Правление и контрольно-ревизионная группа. 

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